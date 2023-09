ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ

September 04, 2023 11:06 am | Updated 11:06 am IST

ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ - ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪಮೆಂಟಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲಯೆನ್ಸ್ - ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂರನೇ ಸಭೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ “ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು” ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಎರಡು ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು “ಕೊಡು-ಕೊಳುವ ಸಹಯೋಗದ ಮನೋಭಾವ”ದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಈ ಸಭೆ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಗೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಐದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಮಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಈಗ ತನ್ನ ‘ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್’ ಅನ್ನು ಹೊರತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ - ಪಾಟ್ನಾ, ನಾಗ್ಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ - ಐದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧವೇ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎನಿಸಬಹುದು. ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಹಲವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತೋರಿರುವಂತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮತಗಳೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತವೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಢತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಪಕ್ಷವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸವಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದೇ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಏಕೈಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಬಾರದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.