ಏಕೀಕೃತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಧಾನ

September 14, 2023 12:40 pm | Updated 12:40 pm IST

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಡಿಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಪಾಹ್ ವೈರಾಣು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಹರಡಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾವಲಿಗಳು. ಈ ವಾರ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಪಾಹ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ವೈರಾಣುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೩ ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ೨೧ ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಯಾನಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಂದೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೆ. ಮೃತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹದಿನಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ೨೦೧೮, ೨೦೧೯ ಮತ್ತು ೨೦೨೧ರ ಈ ಮುಂಚಿನ ನಿಪಾಹ್ ಸೋಂಕಿನ ಅಲೆಗಳ ಅನುಭವ ಬೆನ್ನಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸೋಂಕಿನ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ವೈರಾಣುವಿನ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವಜನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಿಪಾಹ್ ವೈರಾಣುವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಬಾವಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸೋಂಕು ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಈ ಬಗೆಯ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮನಗಾಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾನವರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ, ಏಕೀಕೃತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

