ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಬವಣೆ

November 11, 2023 10:46 am | Updated 10:47 am IST

ADVERTISEMENT

ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಾಧವಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ೧೭ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ರಾಗಿಂಗಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಿ.ಎಸ್. ಜಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಣ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗಾಗ ರಾಗಿಂಗ್ ಹತ್ಯೆಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅದರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುವ ವಿಷವರ್ತುಲವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗ್ಗಿಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಶುರುವಾದ ರಾಗಿಂಗ್ ಭೂತ ಇಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಕೃತ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಗಿಂಗ್ ಇಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಗಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ತೋರಿಸುವಂತೆ ರಾಗಿಂಗಿಗೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಶುಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೂ ಅಲ್ಲ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಆರ್.ಕೆ. ರಾಘವನ್ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ೨೦೦೭ರ ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಂಗಿನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು’ ಎಂಬ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಂಗ್ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರಾಗಿಂಗನ್ನು ಸಮಿತಿಯು “ಮನೋರೋಗದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ” ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ಸಮಿತಿಯು ರಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು “ನಿಷೇಧ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ” ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೂ, ರಾಘವನ್ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೇವಲ ರಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಗಿಂಗ್ ತಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ೨೦೦೯ರ ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂತೋಷಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು, ರಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಕೈಲಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ “ನೋ ರಾಗಿಂಗ್” ಎಂದು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಗಿಂಗ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ರಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಬೇಕು. ರಾಘವನ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಗಿಂಗ್ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.