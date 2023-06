ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ 

June 23, 2023 11:54 am | Updated 11:54 am IST

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೮ ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ವಿವಾದವು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಧ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಯೋಗ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಸಹಜ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಇಸಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ತಡೆದಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಿಸದುದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಎಸ್‌ಇಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಎಸ್‌ಇಸಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೭೪,೦೦೦ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಧ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೆ ಪಾಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಎಸ್‌ಇಸಿ ೨೨ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪೆನಿ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿನಂತಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತಲ್ಲದೆ, ೨೦೧೩ ರ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ೧.೦೫ ಲಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ೮೨,೦೦೦ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ವಿವಾದವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಕ್ಕೂಟ ತತ್ವವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೨೧ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಗತ್ಯ.

