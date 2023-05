ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯ

May 19, 2023 10:46 am | Updated 10:46 am IST

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಳಪು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಪಕ್ಷವು ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರಿಗಿಂತ ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ೨೦೨೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಘೋಷಿತ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದು ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆದರೂ, ಪಕ್ಷದ ಅಪೂರ್ವ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ನಂತರ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ತೋರಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಖರ್ಗೆ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಶೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಜಾತಿ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ನಾಯಕರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಎದುರು ಹೊಡೆತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ, ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಘಟನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖರ್ಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೂರಿದ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಅಭಿಯಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೂವರೂ ನಾಯಕರು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಜನರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿರುವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ADVERTISEMENT

