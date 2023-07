ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ

July 08, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ತರುವಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸೂಚಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೇ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯ ಆಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪೈಲಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ದೂರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತೇ ಆಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಡಿ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಾ. ಆಡಳಿತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮರುಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ₹೫೦೦ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹೨೫ ಲಕ್ಷದವೆರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೈಲಟ್‌ರ ವಿಫಲ ಬಂಡಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕದನವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪೈಲಟ್ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಾಗಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪಕ್ಷವು ಸದ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಏಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕು.

