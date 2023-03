ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ

March 22, 2023 11:13 am | Updated 11:13 am IST

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವು ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಸದ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೩ ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವುದರ ಪ್ರತೀಕ. ಅನನುಭವಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಾಧಿಸಿತು. ಒಬ್ಬರು ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಅಮಾಯಕ ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಆಘಾತವು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಶೀಲವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ದಳ್ಳುರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯದ ಗಾಯವು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆ, ಅವಕಾಶವಾದಿ ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಭಾರತವು ಬಹುಧರ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಿರಬೇಕು. ಪಂಜಾಬಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂಡ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಳಸಲು ಬಿಡಬಾರದು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

