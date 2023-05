ಎಡವುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ

May 17, 2023 12:44 pm | Updated 12:44 pm IST

ಭಾರತವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು

ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ $೩೪.೬ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ೨೦೨೨-೨೩ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ತಿಂಗಳಾದ ಅಕ್ಟೋಬರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸಂಕೋಚನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಗಿಂತ ಶೇ. ೧೨.೭ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮದುಗಳು ಕೂಡಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಶೇ. ೧೪ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ $೫೦ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ೧೫ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ೨೦೨೨-೨೩ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ರಫ್ತುಗಳು ಕುಸಿದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅನುಕ್ರಮ ಆವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಫ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $೪೨ ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು $೬೦ ಶತಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯು ಮುಂಬರುವ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳೇ ರಫ್ತು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೇ. ೧೪.೭ ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು $೭೭೬ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತ್ತು. ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ೨೦-ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆಮದುಗಳು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ದ್ಯೋತಕ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ದೇಶೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಮದು (ಶೇ. ೧೪ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಆಮದು ಕುಸಿದಾಗ, ಅವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೭.೫ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಭರಣ ಆಮದು ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಇದು ಕಳೆದ ೧೦ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸಂಕೋಚನ. ಜವಳಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ವಲಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕುಗ್ಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುಕ್ತತೆಯು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ೨೦೨೩ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ. ೧ ರಿಂದ ಶೇ. ೧.೭ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೀನೀ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಜರಿತದಲ್ಲಿರುವ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗಷ್ಟೆ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಕೂಡಾ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ-ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ-ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.