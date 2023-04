ದುರಂತಮಯ ವೈಫಲ್ಯ

April 19, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು

ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅತಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವೂ ಕಾರಣವಾದರೂ ಇದರ ಬಹುಪಾಲು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರಂತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾರದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೬ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಛಾವಣಿಯಿಲ್ಲದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಛಾವಣಿ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ೧೨೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅತಿ ಶಾಖದಿಂದ ಬಳಲಿದರು, ಇವರಲ್ಲಿ ೧೩ ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ೧೮ ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಶಾಖದಿಂದ ಬಳಲಿದವರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನ್ನು ಬೈಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ತಿಣಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೊಟ್ಟುಮಾಡಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ ನಡೆದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮತೋಲನ ಇರುವವರೆಗೆ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕೂಡಾ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹವಾಮಾನ-ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸರಿ ಅವರು ತಣ್ಣನೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿರುವ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸಲು ಇರುವ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೬ರಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಂತಹ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ADVERTISEMENT

