ಸಮಯೋಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

May 18, 2023 12:56 pm | Updated 12:56 pm IST

ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಇಡಿ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತದ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೀಠವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ನೈಜ ತನಿಖೆಯೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ತನಿಖೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಲವು ನಾಯಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಭಗೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ನಿಖರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಇಡಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಮತ್ತು ಇಡಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ರಾಜಕೀಯೀಕರಣ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೂರು. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹಣಿಯಲು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣ ಆದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರದೂ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹಲವು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅವರೇ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ೨೩ರ ನಂತರ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕತ್ವವವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್

