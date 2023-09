September 28, 2023 11:01 am | Updated 11:07 am IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೪ ರಂದು ನಾಸಾದ ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಪುಟವನ್ನು (capsule) ಬೀಳಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಉಟಾಹ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಪುಟದಲಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ೧೦೧೯೫೫ ಬೆನು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೫೦ ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಬೆನು ೪೩೬ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವಾಗಿದೆ (ಆಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್). ಇದು ಪ್ರತಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯ ನಂತರದ ೧೦ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ೪.೫ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಆಜುಬಾಜು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ‘ಉಳಿದಿರುವ’ ಅವಶೇಷಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಈ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆನು ಮಾದರಿಯ ಬಂಡೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅವು ಜೀವ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದವು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ೨೧೭೮ ಮತ್ತು ೨೨೯೦ರ ನಡುವೆ ಬೆನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಾಸಾ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ಸ್ (ಒರಿಜಿನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಶನ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ-ರೆಗೊಲಿತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್) ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ೨ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆನು ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬೆನು ೨೮ ಕಿಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦, ೨೦೨೦ರಂದು ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು. ಮೇ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅದು ಬೆನುವಿನ ಮಾದರಿಯಿದ್ದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ೨೦೨೯ರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ-ಸಮೃದ್ಧ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ೯೯೯೪೨ ಅಪೋಫಿಸ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಒಸಿರಿಸ್-ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಎತ್ತಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಒಸಿರಿಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳಿವೆ. ೨೫೧೪೩ ಇಟೋಕಾವಾ ಮತ್ತು ೧೬೨೧೭೩ ರುಗು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಜಪಾನಿನ ಎರಡು ಹಯಾಬುಸಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಒಸಿರಿಸ್ ನಾಸಾದ ‘ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಜುನೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆನುವಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜೀವದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಾತೀತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಸಿರಿಸ್ ಇಳಿಸಿಹೋದ ಸಂಪುಟದೊಂದಿಗೆ ಮನುಕುಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನಂತತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ

