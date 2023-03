ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಮಯ

March 30, 2023 11:02 am | Updated 11:05 am IST

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ರ ವಿಶೇಷ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯ್ಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಓ. ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಈಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಪಕ್ಷದ ನಾಯುಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಅವಳಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇರಬೇಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಜುಲೈ ೨೦೨೨ರ ಸಭೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದ ಪರವಾಗಿಯೇ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಣ ಜಗಳ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕುರಿತೇ ಕಾನೂನು ದಾವೆಗಳು ಪಕ್ಷವು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ೨೦೧೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಶೇ. ೪೪.೩೪ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ೨೦೧೯ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಪಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಡಿಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅದು ಶೇ. ೩೫.೨ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ೨೦೨೧ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. ೪೦.೪೮ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೂ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪಡೆದ ಮತಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. ೬ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ೨೦೨೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ “ಮಹಾಮೈತ್ರಿ”ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ - ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಮತಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಸಿದು ೨೦೧೯ ಮತ್ತು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ದಿನಕರನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅವರು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಹಣಾಹಣಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ADVERTISEMENT

