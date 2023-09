ನಿರ್ಧರಿಸುವ ತುರ್ತು

September 06, 2023 11:58 am | Updated 11:58 am IST

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾದ ವಿನಾಶವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ “ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ”ದ (carrying capacity) ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆಯಿತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ೧೩ ಸದಸ್ಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. “ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ” ಎಂಬುದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆ ಪರಿಸರದ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇಧದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವುದು ಅಸಂಭವ. ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೂತನ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೂ, ರಸ್ತೆ-ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ೧೩ ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ “ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ”ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು “ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ” ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನೆನಪಿಸಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೋಶಿಮಠದಲ್ಲಿ ಆದ ಭೂ ಕುಸಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಕಟ್ಟಿದ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡುಹೋದವು. ಎಷ್ಟೇ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ, ವರದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬೆಟ್ಟಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವ ಬದಲಾಗದು. ಒಂದೋ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.