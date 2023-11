ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ

November 29, 2023 09:41 am | Updated 09:41 am IST

ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ (ಕಾಪ್)ನ ೨೮ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ೧೯೦ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರಿ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ೨° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಮನುಕುಲವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೂ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅವರು ಹೇಗೆ ‘ತಮ್ಮ ಪಾಲು’ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾದರೂ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಶೇ. ೮ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ೨೦೨೧-೨೨ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧.೨ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಈ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ನಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ೨.೫ - ೩° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ೮೬ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮೂರು ವಿಶಾಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ‘ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪಾಲಿಗಿಂತ’ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ದುಬಾರಿ, ಆದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಲ್ಲದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹವಾಮಾನ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಮ್ಮತವೂ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುವ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ನಾಯಕರು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ವಿರೋಧ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಟೇಕ್‌ ವರದಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಾಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ವಿಸ್ತೃತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.

