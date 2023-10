ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಾವಕಾಶ 

October 30, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಬದಲಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಬದಲಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೪ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇವಲ ೧೨ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮರ್ಪಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮೂಲದವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು. ಈ ಮಸೂದೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸದೆ ಅಪೂರ್ಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಮಿತಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಅಮಲು ಮಾಡುವ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೂಲಂಕಷ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪ್ರತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ೬ ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಿವೇಕ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಆತುರ ಸಲ್ಲದು. ಈ ಮಸೂದೆಗಳ ಗಣನೀಯ ಭಾಗಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಾಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಪರಾಧಗಳ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ, ‘ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ’ದಂತಹ ಹೊಸ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.

