September 05, 2023 11:10 am | Updated 11:10 am IST

ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಭಾರತದ ಬಹು-ಶ್ರೇಣೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಯಾರು ಸೂಕ್ತರು ಎಂಬ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಂಸತ್ತು, ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಹಂತದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಲ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಮತದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೇ ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ಬಹು-ಶ್ರೇಣೀಯ ಆಡಳಿತದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, “ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ [ಏಕಕಾಲಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ] ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು”, ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಅನೇಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸದಾ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಸಂಸತ್ತು, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬ ದೋಷಪೂರಿತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೂ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚ-ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೆಚ್ಚ ಚುನಾವಣೆಯ ಸುತ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಿಂದ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ವ್ಯಯಿಸುವ ಹಣ ಪೋಲಾಗದು. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತದಾರರು ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆಡಳಿತದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜನ ಆ ಹಂತದ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಈಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಜನಮತವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವೇ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೂತನ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಾಕದ ಹೊರತು, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.