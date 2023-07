ಟ್ವಿಟರಿಗೆ ತಡೆ

July 05, 2023 10:32 am | Updated 10:32 am IST

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ತಡೆ ಆದೇಶಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಹೂಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ೧೯(೨)ರಡಿ ದತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ದಾವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಪಾತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟುಗಳು ಬೃಹತ್ ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸುವ ಬದಲು ಖಾತೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳು ಅಮಾನತಾದವರ ಪರ ಟ್ವಿಟರ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ “ಊಹಾತ್ಮಕ ದಾವೆ” ಹೂಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ₹೫೦ ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದನೆ, ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬೯ಎ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ೨೦೧೫ರ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬೯ಎ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಖಾತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡದಿರುವುದು ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ವಾದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕಾಗಬಹುದು.

