ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

February 06, 2023 10:55 am | Updated 11:15 am IST

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ ತಿಪ್ರಾ ಮೋಥಾ

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾದ ತಿಪ್ರಾಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ತಿಪ್ರಾ) ಮೋಥಾದ ರಚನೆಯಿಂದ ಅಂತಹದ್ದೇ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿದೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೇಬ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ತಿಪ್ರಾ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗವು ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೇಸರಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೬ ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮರುಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಬ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕ್ ಸಹಾ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ೨೦೧೮ರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ೬೦ ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಸದನದಲ್ಲಿ ೩೬ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಎಡರಂಗದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಬಗೆ, ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವ, ಭಾರತದ ಜಿ೨೦ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಎಡ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೋಥಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳ ದುರುಪಯೋಗ, ಭಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ತ್ರಿಪುರಾವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೋಥಾವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ೪೨ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಥಾ, ೨೦೨೧ ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಪುರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನೊಳಗಿನ ೨೦ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಡ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮೋಥಾ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಮೋಥ ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಎಡ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೋಥ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಟಿಪ್ರಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿತು. ಎಡ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರುವವರೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಆದಿವಾಸಿಗಳು (ರಾಜ್ಯದ 36.74 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 31.8%) ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲದವರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರಿಪುರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು-ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮೋಥಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಯು “ಧರ್ಮ, ಆಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ೨೨ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೋಥಾ “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಿಪುರ” ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

