ಸಂಬಂಧಗಳ ‘ಪಂಕ್ಚರ್’

February 07, 2023 11:18 am | Updated 11:23 am IST

ಬಲೂನಿನ ಪ್ರಹಸನವು ಯುಎಸ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೇನೆ ಚೀನೀ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಬಲೂನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮೊಂಟಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಪತ್ತೆಯಾದದ್ದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ೨೦೧೮ರ ನಂತರ ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿತ್ತು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್-ಕ್ಸಿ ಭೇಟಿಯ ತರುವಾಯ ನಡೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಬಲೂನಿನ ವಿವಾದ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲೂನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದುರಿಳಿಸಿದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಭೇಟಿಯ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಲೂನ್ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿ ಬಗೆದಿದ್ದು, ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕ ವಾದಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದ ಮೊದಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ೨೦೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮೂರೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್‌ಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಪ್ತಚರ ವಾಹಕಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅತಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಘಟನೆಯು ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೋಗಳನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಬಲೂನಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಂಟಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಅದನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಲೂನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಯುಎಸ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹೇಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ. ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೈನಾನ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ, ತೈವಾನ್‌ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಂಕಥನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

