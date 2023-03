ದುರ್ಬಲವಾದ ಆವೇಗ

March 14, 2023 10:40 am | Updated 10:40 am IST

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳಲಾರದು

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (ಐಐಪಿ) ಶೇ. ೫.೨ರಷ್ಟು ಆದ ಏರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಕಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು-ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩.೬ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧.೧ ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ದತ್ತಾಂಶವು ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಏರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೨.೬ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೪.೭ ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯.೬ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ. ೮ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ (ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಕನಿಷ್ಠ), ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ. ೩.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಶೇ. ೩.೧ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಟ್ಟು ೨೩ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜನವರಿ ೨೦೨೨ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೧೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಗ್ಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. ೧೧ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಲಯ ಶೇ. ೧೨.೬ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಘಟಕಗಳು ಶೇ. ೨೨.೩ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯವು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. ೨೯.೬ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ವಲಯಗಳಾದ ಜವಳಿ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ೨೦೨೨-೨೩ರ ಮೊದಲ ೧೦ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಲಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಹ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೇ. ೧.೩ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ರೆಪೋ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದಾ ಎಂಬುದು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರುವ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ಆಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ‘ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ದತ್ತಾಂಶವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಬಾಳಿಕೆ-ಬಾರದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಲಯವು ಶೇ. ೬.೨ ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವು. ಇದು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ೨೦೨೧-೨೨ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ-ಆಕಾರದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

