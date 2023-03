ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲು

March 09, 2023 09:53 am | Updated 09:53 am IST

ಇರಾನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ

ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡುವುದು “ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧ” ಎಂಬ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಷಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದವು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಖ್ಯಾತ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇರಾನಿನ ಕುರ್ದಿಶ್ ಮಹಿಳೆ ಮಹ್ಸಾ ಅಮಿನಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಕೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇರಾನಿನ ೩೧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೨೫ ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಷಪ್ರಾಶನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಮೊದಲನೆಯದು ಇದು ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಕೃತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಮೇನಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿಯವರು ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಕೋಮ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಲಿ ಪೌರ್ತಬತಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತೆ ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ೧೯೭೯ ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಆಡಳಿತವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿತಾದರೂ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಶೇ.೨೬ರಷ್ಟಿತ್ತು. ೨೦೨೧ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಶೇ. ೮೫ಕ್ಕೇ ಏರಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಇರಾನಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಂದ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರು ಈ ದಾಳಿಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತವು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅದರ ವಯಸ್ಸಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂದಕದ ನಡುವೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಇರಾನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕೊರತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಕಂದಕ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಅಲೆಯು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂದಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

