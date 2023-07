ತಡವಾದ ಆಕ್ರೋಶ

July 22, 2023 10:02 am | Updated 10:02 am IST

ಮೇ ೪ ರಂದು ತೌಬಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೇಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಮೇ ಆರಂಭದ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಡೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೈಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುವ ಮೋದಿಯವರ ಮೌನ ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿತ್ತು. ಮಣಿಪುರ ಸಂಘರ್ಷವು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಕಡೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಘಟನೆಗಳು ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ (ಬಿಜೆಪಿ) “ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್” ಸರಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಟಿ-ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಗೆತನ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರು ಜನಾಂಗೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮೇಲೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯವು ಅವರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಜನಾಂಗೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದೆಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡೆಗೂ ಮೇ ೪ ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಅಪರಾಧದ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಣಿಪುರದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಏನೇನೂ ಸಾಲದು. ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

