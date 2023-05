ಒಳಿತಾದ ವಿಚ್ಛೇದನ

May 03, 2023 09:05 am | Updated 09:05 am IST

ಮದುವೆಯೊಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು

ಎಲ್ಲಾ ಮದುವೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ದುಃಖಕರವೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ” ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ೧೪೨ (೧) ವಿಧಿಯನುಸಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ವಿಶೇಷ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಲಾರದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ ೧೯೫೫ ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೩ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ೬ ರಿಂದ ೧೮ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ “ಸಂಕಟ”ದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಲು ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ ಭರವಸೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ‘ವಿವಾಹಿತ’ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು -- ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಇದ್ದರೂ -- ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ೧೪೨ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ “ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದು” ಎಂದಾದರೆ “ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಮದುವೆ”ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ “ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಮದುವೆ” ಇನ್ನೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ “ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ವಿವೇಚನೆಯಾಗಿದೆ ... ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ’ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿವಾಹದ ಅವಧಿ, ದಾವೆಯ ಅವಧಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಯ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ೧೪೨ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರರು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಇನ್ನೂ ಶೇ. ೧.೧ ರಷ್ಟಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಪರಿತ್ಯಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ “ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ” ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಚ್ಛೇದಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವಾಗಿರುವ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸದೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮದುವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

