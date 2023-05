ಒಳಿತಾದ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಮದುವೆಯೊಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು

May 03, 2023 09:05 am | Updated 09:05 am IST