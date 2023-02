ವಿವೇಕದ ನಿಲುವು

February 10, 2023 11:54 am | Updated 11:56 am IST

ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಳೆದ ೨೦ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶೇ. ೬ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯು ೪-೨ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರು ಹಣದುಬ್ಬರವೇ ಎಂಪಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸಡಿಲಗೊಂಡರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಎಂಪಿಸಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ೨೦೨೨ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿರಬಹುದಾದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ತೀವ್ರತೆಯು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ತೈಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕೆಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ $೯೫ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇದು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ೫೦ ಬಿಪಿಎಸ್ ಇಂದ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ೩೫ ಬಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ೨೫ ಬಿಪಿಎಸ್ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಂಪಿಸಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಹೊಡೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು ತೋರಿರುವುದು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೨೪ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಶೇ. ೭.೮ಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೀಡಿದ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ೭೦ ಬಿಪಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ೩೦ ಬಿಪಿಎಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೇ. ೬.೨ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆಯ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ದಾಸ್ ಅವರ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಇದು ಐಎಂಎಫ್ ನ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಕಾಲಿಕ ಸಡಿಲಿಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

