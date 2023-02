ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ

February 17, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ

ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರಿ ನಿಕೋಲಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮಾಜಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸಿಂಡಾ ಅರ್ಡೆರ್ನ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸುವಾಗ “ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎನಿಸಿದೆ” ಎಂದರು. ಈ ಎರಡು ನಾಯಕಿಯರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಮಾನಾಂತರ ನೆಲೆಗಳಿರುವುದು ದಿಟ. ಅನೇಕ ಹಿನ್ನೆಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಡೆರ್ನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ (ಶೇ. ೫೫ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು) ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ (ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ) ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮಂಡ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿತ್ತರು. ತದನಂತರ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಜನಮತದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಬ್ರಿಟನ್ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಇಯು) ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳು ಇಯುನಲ್ಲಿ ಇರಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಯುಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪರ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪರ ಮತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ ಕರೆದಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಂಚೆ ಆಕೆಯ ನಿರ್ಗಮನವು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರಲಾರದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮನ್ ಅನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಕೆಯ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು. ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜನರು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತಾದರೂ ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತೆಡೆಹಿಡಿಯುತು. ಅದಲ್ಲದೆ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಿಯರ ಮುಷ್ಕರದ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಷ್ಕರ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಮುರ್ರೆಲ್ ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅಂತಹ ಶಕ್ತ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮಂಡ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ. ಸಾಲ್ಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಾದರು. ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮರುಕಟ್ಟುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.