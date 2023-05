ಒಂದು ಸುಧೀರ್ಘ ವಾರ

May 03, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST

ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರವು ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಮೇ ೧೦ ರಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ. ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಷ್ಟೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಯ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೈರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ‘ನಂದಿನಿ’ ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ‘ನಂದಿನಿ’ಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಅಮುಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಭರವಸೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷವು ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶೇ ೪ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದುತ್ವವಾದ ಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಸುಧೀರ್ಘ ಕಾಲ. ADVERTISEMENT

