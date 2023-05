ಒಂದು ಸುಧೀರ್ಘ ವಾರ

ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ

May 03, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST