ಗತಿ-ಸ್ಥಿತಿ

February 10, 2023 11:59 am | Updated 11:59 am IST

ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೈಡೆನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ೨೫ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (ಬಿಪಿಎಸ್) ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಸಿರುವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ (ಎಂಪಿಸಿ) ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ. ೪ರ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಅವರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಹಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ೭೨ ನಿಮಿಷಗಳ ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶಾವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಇತ್ತು. ಭಾಷಣವು ಸ್ವಯಂ-ಶ್ಲಾಘನೆ, ಕೆಲವು ನೂತನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ, ಮೆಡಿಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ೮೦ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲವು ಬಾರಿ "ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ" ಮಾತಾಡಿದರು. ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅವರ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸವಾಲುಗಳೆಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣವು "ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ" ಎಂದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಲೂನ್ ಪ್ರಹಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರಾದರೂ, ಅದು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಜನವರಿ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ೧೯೬೯ರಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ - ಶೇ. ೩.೪ಕ್ಕೆ - ಕುಸಿದಿದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಇಳಿಕೆಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜನರ ಹೊರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶೇ.೫೮ ರಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮರು-ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿರಬಹುದಾದರೂ ಕೇವಲ ಶೇ. ೩೭ರಷ್ಟು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದುವರೆಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಹಿಂದೆ ಧೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯಾದರೂ ಯುದ್ಧವು ಲಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ

