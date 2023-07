ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣ  

July 25, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ “ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕ: ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಗರಯಾನ, ವೈಮಾನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಇಂಧನ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಿದಿಯೊತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ದೋಣಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕುಸಿದು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಸಾಲದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮುಂದುವರೆದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು.

ಈ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದಾದರೂ ಅದರ ಕೊರತೆಯು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತಿದೆ. ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ೧೩ಎ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಿಂದಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ “ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಜೀವನ” ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿಪಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ “ಜನಾದೇಶ” ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತಮಿಳರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

