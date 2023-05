ಪ್ರಪಾತದಂಚಿನಲ್ಲಿ

May 25, 2023 11:24 am | Updated 11:54 am IST

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಬಾರದು.

ಅಮೆರಿಕಾ ತನ್ನ $೩೧.೪ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಸೇನೆಯ ಸಂಬಳ, ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಮೆಡಿಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇರಿದ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ ೧ರೊಳಗೆ ಮೀರಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಏರಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ೨೨ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ೮.೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ನಿಜ ಜಿಡಿಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬.೧ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಶೇ.೫ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಸಾಲದ ಮಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಉಭಯಪಕ್ಷೀಯ ಒಮ್ಮತದ ಕೊರತೆಯು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಾಲದ ಮಿತಿಯು ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೀರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಲದ ಮಿತಿಯು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದೃಢವಾದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವ “ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ” ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಾಗ ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಾತದಂಚಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ವೇತಭವನದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರರೂಢ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಹಣಕಾಸಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಜೂನ್ ೧೫ರಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟುವುದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಂಸದ ಕೆವಿನ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ADVERTISEMENT

