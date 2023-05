ಬೆಸೆಯುವ ಬಂಧ

May 25, 2023 11:28 am | Updated 11:28 am IST

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತದೆ

ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭೇಟಿ ಮೂಲತಃ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿಡಾ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಹಿರೋಷಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭೇಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಿಡ್ನಿ ಭೇಟಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ-ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರ ಆರನೇ ಭೇಟಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ವಲಸೆಯ ಕುರಿತಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವೂ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೌಣವಾಗಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಸಿಡ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ಡೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿನ “ನಿಜ ಶಕ್ತಿ” ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನ ಎಂದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾದವು. ಮೋದಿಯವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಸ್ತಾನ-ಪರ ಭಾರತ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಗೀಚುಬರಹದೊಂದಿಗೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ದೂತಾವಾಸ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯು ಭಾರತ ಮೇಲಾದ ದಾಳಿ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಗರೀಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಭೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿಸುವುದು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತಿರುವ ೩ “ಡಿ” - ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಮತ್ತು ದೋಸ್ತಿ - ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ADVERTISEMENT

