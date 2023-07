ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ

July 06, 2023 10:13 am | Updated 10:13 am IST

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ-ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿಒದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸದಸ್ಯ-ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಶೇ. ೪೪ರಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಗಳಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ “ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ” ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ-ವಿರೋಧಿ ರಚನೆಯಡಿ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಾದರೂ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್‌ಸಿಒ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಸ್‌ಸಿಒಗೆ ಸೇರುವುದು “ಬಹು-ಜೋಡಣೆ” ಮತ್ತು “ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ” ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದ “ಸಮತೋಲನ ಶಕ್ತಿ”ಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭಾಗ. ಅತ್ತ ಅದೇ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಕ್ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ತಾಳಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಸಭೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭಾರತವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಯ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವಂತೆ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಯ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಸಭೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಸ್‌ಸಿಒ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರಬಹುದು. ಎಲ್‌ಎಸಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಇರುವ ಇರುಸುಮುರುಸು ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಾರಣಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ತೀವ್ರಗಾಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶೃಂಗಸಭೆ ನೀಡಿತಾದರೂ, ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿಒದ ಔಪಚಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸಲು ಸೋತಿತು. ಅತ್ತ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಚ್ಛೆನೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಜಿ-೨೦ ಶೃಗಸಭೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿಸಬಹುದು.

