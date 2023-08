ಭಿನ್ನಮತ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು

August 08, 2023 10:50 am | Updated 10:50 am IST

ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ‘ತೋಷಖಾನಾ’ಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಅಲ್ ಖಾದಿರ್’ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ ೯ರಂದು ಅವರನ್ನು ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ರಂದು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಖಾನ್ ಅವರು ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹತೆ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಖಾಕನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ನಾಯಕರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೂಡಿದವು ಎಂಬುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನರಲ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷರಫ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಗೃಹಬಂಧನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ೨೦೧೮ರ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜನರಲ್ ಕಮರ್ ಬಾಜ್ವಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು.

ಯಾವುದೇ ಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೀರ್ಘ ಸಜೆ ವಿಧಿಸುವ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೇನೂ ಕುಂದುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೆ ಅರ್ಥ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

