ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ

February 13, 2023 11:20 am | Updated 11:22 am IST

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಸಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಐಎಂಎಫ್ ನಿಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ ೯ ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಸದ್ಯದ ಏಳು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಲದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಐಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಐಎಂಎಫ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು, ಇಂಧನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದು ಅದರ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೭.೫ ರಷ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ೧೯೭೫ರ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಯು ೨೭೦ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮೀಸಲು ಮೂರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರುಗಳಿಗೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೪ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದು ಪಾವತಿಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದುರ್ಭರ ನೆರೆಯ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇನ್ನೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಇನ್ನೂ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಐಎಂಎಫ್ ಬೇಲ್‌ಔಟ್‌ಗಾಗಿ ದೇಶ ಬಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಈ ದುಸ್ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ೨೦೦೦ದಿಂದೀಚೆಗೆ ಐಎಂಎಫ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆರನೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗಳ ಪೂರಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದೊಡಗೂಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಅಸಮತೋಲನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಮುಂದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆವರ್ತಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮೇಲೀನ ಅವಲಂಬನೆ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ, ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾ ನಾಗರೀಕ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಿರುವುದರ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅತ್ತ ಸೇನೆಯು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರವುದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆವರ್ತಕತೆ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೇನೆಯು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

