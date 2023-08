ಪ್ರಚಾರದಾಚೆಗೆ

August 08, 2023 10:02 am | Updated 10:02 am IST

ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (Condensed-matter physics) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೋಣೆ-ತಾಪಮಾನದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಿನ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಎ.ಆರ್.ಎಕ್ಸ್.ಐ.ವಿ ರಪೊಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಾರಣ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ ಕೆ -೯೯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ (ಅಂದರೆ, ಬಾರ್ಡಿನ್ ಕೂಪರ್ ಸಿಫರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು) ನಾಲ್ಕು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಶೂನ್ಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವಸ್ತು. ಇದು ತಾಮ್ರ-ಬದಲಿ ಸೀಸದ ಅಪಟೈಟ್ ಖನಿಜದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೋಣೆ-ತಾಪಮಾನದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿವೆಯಾದರೂ ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಓದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದತ್ತಾಂಶ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಕಾಕತಾಳೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವೆಂದರೆ, ‘ಅಪಟೈಟ್’ಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕೋಣೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒತ್ತಡದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಸಾಧಾರಣ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅರ್ಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಕೋಣೆ-ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರಾದರೂ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾದರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದಾದರೂ, ಅವರ ನಿರಾಕರಣೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಅಂಚು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಜ್ಞರಲ್ಲದವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು.

