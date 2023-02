ಆರ್ಥಿಕ ಪೇಚಾಟ

February 17, 2023 09:32 am | Updated 09:32 am IST

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ವಲಯವಾದ ಸರಕು ರಫ್ತುಗಳು ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೬.೬ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ $೩೨.೯೧ ಶತಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗಳ ಸಂಕೋಚನದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿನ ಶೇ. ೩ರಷ್ಟರ ಕುಸಿತಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೩.೬ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ನಂತರದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಂದಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಫ್ತುಗಳು ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಫಾರ್ಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ೩೦ ರಫ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ೧೪ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಒಂದೇ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಆಮದು ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ೧೨ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ $೧೭.೭೫ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ $೨೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ದಾಖಲೆಯ $೨೯.೨೩ ಶತಕೋಟಿಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ೨೦೨೨-೨೩ರ ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಶೇ. ೩ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಕುಸಿತವು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿತವು ಕೇವಲ ಶೇ. ೩.೬ ರಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ $೫೦.೬೬ ಶತಕೋಟಿಗಳ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಕಳೆದ ೧೮ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿಲ್ $೬೦.೨ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಶೇ. ೧೫.೮ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಜನವರಿ ೨೦೨೨ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹೊರತಾದ ಆಮದುಗಳು ಕೂಡಾ ಶೇ. ೬.೭ರಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ವಾದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ರಫ್ತುದಾರರು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಜಪಾನ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿತು. ಯುಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಯುಕೆ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

