ಹಳೆ ಜಿದ್ದು, ಹೊಸ ಗುರಿ

February 09, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?

ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನೂತನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗುರುವಾರದಿಂದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಶಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದರದೆ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಣಾಹಣಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗರ ಮನಮೋಹಕ ಆಟದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರಿಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಆಡಿದಾಗಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿದಿರುವ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಹಣಾಹಣಿಗಳು ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ದೂರುಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಇನ್ನೂ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರ ಮೂಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದಾದ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಆಲೂರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ತಂಡ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಷಕ (abrasive) ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ನಾಗಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಒತ್ತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ೭ ರಿಂದ ೧೧ ರವರೆಗೆ ಲಂಡನ್‌ನ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಜೂನ್ ದೂರ ಎನಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ T20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಶೇ. ೭೫.೫೬ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ (೫೮.೯೩), ಶ್ರೀಲಂಕಾ (೫೩.೩೩) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (೪೮.೭೨) ಗಿಂತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಲೇ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಹ ಸರಾಗವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ೪-೦ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅತ್ತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಸರಣಿಯನ್ನು ೪-೦ ಅಥವಾ ೩-೧ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ೨-೨ ರಂತೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಡ್ರಾ ಆದರೆ, ಅತ್ತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ೨-೦ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದು ಫೈನಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರುರಚಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕೇಕ್ ಮೇಲಿನ ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here ADVERTISEMENT

