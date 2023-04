ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಹಕ್ಕು

April 26, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ

ಪರಿಸರ ವಕೀಲ ರಿತ್ವಿಕ್ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲೀಗಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ (ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ) ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅವರು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವುದು ಅಸಂಬದ್ಧ ನಡೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಭಾರತವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ೨೦೭೦ರ ವೇಳೆಗೆ ‘ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ’ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಇಂಟರ್‌ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮಾನವಜನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಕ್ಸೈಡಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ೨೦೧೦ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೪೫ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ತತ್ವಗಳಡಿ ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸೌರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮವು ತನ್ನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಡುಕು. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಡುಕು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೆಡುಕಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ. ಭಾರತವು ೨೮.೫ ಗಿಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ೩೨ ಗಿಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಾವರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ತಲೆದೋರಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಧನಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಹೊಂದಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗುವುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ನೆಲೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

