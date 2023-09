ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು

September 12, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರ ಪುರುಷರ ದಾಖಲೆಯ ೨೪ನೇ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ೨೪ ವಿಜಯಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಲಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ಗುರುತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ೨೭ ವರ್ಷದ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೊಗಸಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ೩೬ ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಸಂಧರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನು ಈಗಲೂ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಹುರುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಗೆದ್ದರು.

ಪುರುಷರ ಟೆನಿಸ್‌ಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕದನ ಹೊಸದಲ್ಲವಾದರೂ, ಧೃಢವಾದ ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಯುಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ೧೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ , ಅರೀನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಸೆಟ್‌ಗಳ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ೨೦೧೯ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಫ್ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ೨೦೨೨ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರರ ಟಾಪ್ ೧೦ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಾಡ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಪಡೆದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ, ಆರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ೫೦೦, ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ೧೦೦೦ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್, ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಮೆಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಂಡಿದ್ದು ಗೌಫ್ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮನೋಜ್ಞ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಬ್ಡೆನ್ ಜೊತೆಗಾರ ೪೩ ವರ್ಷದ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಮೇಜರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಂ. ೭ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.

