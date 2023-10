ಮತ್ತೊಂದು ಮಧುಚಂದ್ರ

October 28, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್-ನವಾಜ್ (ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್) ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಬಲ ಸೇನೆಯ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮೂಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಎ-ಇನ್ಸಾಫ್ (ಪಿಟಿಐ) ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸೇನೆ ಪಿಟಿಐ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿತು ಎಂದು ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಆರೋಪಿಸಿತು. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೇಶಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೋದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾನ್ ಅವರು ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದ ಷರೀಫ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ “ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ” ಎಂಬ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾದರು. ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಟಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಷರೀಫ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಬಹುಶಃ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಷರೀಫ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಹಳೆಯ ಕಥೆಯೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಿದೆ, ಸೇನೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೂತನ ವೈರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಅನುಕೂಲದ ಮದುವೆಯಷ್ಟೆ.

ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಖಾನ್ ಅವರು ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಷರೀಫ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಾಳಿಯು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ಪಕ್ಷವು ಆಂತರಿಕ ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ವರ್ಚಸ್ವಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪುಟಿದೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಷರೀಫ್ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗೋಜಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ಬಾಕಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಧುಚಂದ್ರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆವರ್ತಕ ದುರಂತವಾಗಿದೆ.

