ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ 

November 08, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಭೂತಾನಿನ ಐದನೇ ರಾಜ ಜಿಗ್ಮೆ ಖೇಸರ್ ನಮ್ಗ್ಯೆಲ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಒಡಗೂಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ದ್ಯೋತಕ. ಭೂತಾನ್‌ ಇಂದ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೊಕ್ರಜಾರ್-ಗೆಲೆಫು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೂತಾನಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಭೂತಾನ್-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ, ಭೂತಾನಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಥನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಭೂತಾನಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಭೂತಾನ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಗೆಲೆಫುನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಭೂತಾನಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ “ಶಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯ” ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ವಿತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಒಂದು “ಉಪ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ”ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇವುಗಳ ದಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಖ್ಯ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೨೧ರ ದಂಗೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ-ವಿರೋಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾವು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ “ಚಿಕನ್ ನೆಕ್” (ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್) ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಚಿಂತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಧ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂತಾನಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

