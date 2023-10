ನಿಗೂಢ ವಿಚಾರಣೆ

October 28, 2023 10:36 am | Updated 10:36 am IST

ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕತಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ನೀಡಿದ ಮರಣದಂಡನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ “ಆಘಾತಕಾರಿ” ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ೨೦೨೨ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಯೋಧರ ವಿಚಾರಣೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲೀ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ದೋಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಮನವಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕತಾರ್ ಏಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಪಾದಿತರು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಉದಾರತೆ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕತಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎಲ್.ಎನ್.ಜಿ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟನ್ನು ಕತಾರ್‌ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಕತಾರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಾರತವೇ ಮೂಲ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಲ್ಫ್ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಕತಾರಿಗೆ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣವಾಗಿಯಾದರೂ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ಕತಾರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಒಲವಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಕತಾರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಕತಾರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಕತಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೇಲ್-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕತಾರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ “ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ” ನೀತಿ ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಂಟು ಜನರ ಜೀವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು.

