ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಿ ತೀರ್ಪು

ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅತಿಗೌರವ ನೀಡಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದರ ದ್ಯೋತಕವೂ ಹೌದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಅದರ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಒಕ್ಕೂಟ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಪು. ಇದು ವಿವಾದದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಪು. ಒಕ್ಕೂಟ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಆಕ್ರಮಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿರುವುದು. ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗೆ ಕುತಂತ್ರದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಬಲ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುಕಾಲದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ (ಯುಟಿ) ವಿಭಜಿಸಿತು.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ ೫, ೨೦೧೯ ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಆದೇಶವು ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯ ೩ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಧಿಯ ರದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ ೫ರ ಈ ಆದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿರೋಧಾಭಾಸದಂತೆ ಕಾಣುವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೫ರ ನಿರ್ಣಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮರುದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅದರ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತರ್ಕಿಸಿದೆ. ಈ ವಾದ ಸರಣಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಳಿದುಳಿದಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವೇ ಆಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿ ಅಸಮ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನ, ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಆದ ಸಂಧರ್ಭ, ವಿಲೀನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತಂತಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ೩ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್-ಜನರಲ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಕೇವಲ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿಲುವು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಂದೂ ಮಾಡದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಪು. ಈ ತೀರ್ಪು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭಯಾನಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

