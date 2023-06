ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

June 24, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾಸು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು “೨೧ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು” ಎಂದೂ, ತಾನು ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನೀಡಿದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವವರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ೧೧-ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಖನಿಜ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸೇರುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭವಿಷ್ಯದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ೨೭-ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುಕ್ರೇನಿನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುವ ಚೀನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಬಹಿರಂಗ ಸಂಘರ್ಷದಂತಹ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ೭೫ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬೈಡೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ತೀವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ದಿನ ಭಾರತದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೋದಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಬೈಡೆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು “ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದೀತು.

