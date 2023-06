ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

June 22, 2023 11:11 am | Updated 11:11 am IST

ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಣಿಪುರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಮೇ ೩ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ ೨೫ರವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ೩ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೈಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕುಕಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್, ೧೮೮೫ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ನಿಯಮಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ ೫(೨) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು “ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು “ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ” ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.

ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮಾನತು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುರಾಧಾ ಭಾಸಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (೨೦೨೦) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಮಾನತು “ಅನುಪಾತದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ೨೦೨೦ರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಉಗ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಣಿಪುರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮೀರುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

