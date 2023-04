ಕರಾಳ ನಿಯಮಗಳು

April 10, 2023 11:59 am | Updated 11:59 am IST

ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗೆ ಸಮ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಬಳಕೆದಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂವಹನ ವಲಯದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ನಿಖರವಲ್ಲದ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂಗಗಳಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಐಟಿ (ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಗದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 79ರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹಾಕುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕವಚವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2000 ಸೆಕ್ಷನ್ 69ಎನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆಯುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದೆಹೋಗುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (2015)ದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮವಿಯ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ “ನಕಲಿ” ಅಥವಾ “ಸುಳ್ಳು” ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸರ್ಕಾರೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ; ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ‘ಬೆದರಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು’ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಇರಾದೆ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 19ನೇ ವಿಧಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳವಾದರೂ ಅಂತರವಿರಬೇಕೆಂಬುದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದದ್ದು. ಯಾವುದು “ತಪ್ಪು” ಅಥವಾ “ನಕಲಿ” ಸುದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ಕರಾಳ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

