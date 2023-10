ಚಿನ್ನದ ಪ್ರವಾಹ

October 03, 2023 10:46 am | Updated 10:47 am IST

ನಾಟಕೀಯತೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ೫೦ ಪದಕಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತವು ೧೫ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪದಕಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ. ೩೦೦೦ ಮೀಟರ್ ಸ್ಟೀಪಲ್‌ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಮೈದಾನವು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅವಿನಾಶ್ ಸೇಬಲ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಇತ್ತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ವೀರ ತಜಿಂದರ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಧೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್‌ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಯರ್ರಾಜಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಯಾನಿ ವು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಓಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅಸಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ವೂ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಯರ್ರಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಏಷ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗೆದ್ದ ೧೬ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇಜ್ ತಂಡವು ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಫ್ಟ್ ಕೌರ್ ಸಮ್ರಾ ಮಹಿಳೆಯರ ೫೦ ಮೀ ರೈಫಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕ್ರೆಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೨೦೧೦ ಮತ್ತು ೨೦೧೪ರ ಏಷ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಾಯಿತಾದರೂ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುತೀರ್ಥ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಕಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ಚೆನ್ ಮೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಿಡಿ ವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ೧೦-೨ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು. ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ ಇತರರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ. ಅದರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಎಣಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ೧೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಯುವ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಸ್ಕ್ವಾಷ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಗಾಲ್ಫ್, ರೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಲಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.