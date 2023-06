ಲಿಂಗ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು

June 24, 2023 11:41 am | Updated 11:41 am IST

ವಾರ್ಷಿಕ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ವರದಿ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೧೪೬ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೧೨೭ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಥಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲಿಂಗ ಅಂತರವು ಶೇ. ೬೪.೩ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನೂ ಖುಷಿ ಪಡುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ; ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ; ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ; ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ೭೩ ಮತ್ತು ೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಪಾತ ಕೇವಲ ಶೇ. ೧೫.೧ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. ೩೩ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಆದರೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶೇ.೪೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಪಾತ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ನಂತರ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವೂ ಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ಕೊನೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಿದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಪಾತ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯಾವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ಹೆಂಗಸರು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

