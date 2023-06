ಶಾಖದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ

June 22, 2023 10:05 am | Updated 10:10 am IST

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಕ್ರೂರ ಶಾಖದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಪಿಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿಯಾದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಶಾಖದ ಅಲೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅವಲೋಕಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ತಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಶಾಖವು ಅರ್ಧ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನರ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಮಯೋಚಿತ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅಥವಾ ಜನ ಶಾಖದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಶಾಖದ ಮಾರಕತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆಗಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸ್ಥಳ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸಬೇಕಿರುವ ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶಾಖವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜಾತಿ- ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒಳಾಂಗಣ ವಾತಾಯನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಈ ವಿರಾಮಗಳ ಸಮಯದ ವೇತನ ಕಡಿತವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಖದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯು.ಪಿ. ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಾಖದ ಅಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಸಾವಿನ ಕಾರಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಸಿಡಿ) ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಸಿಸಿಡಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯರ್ಥ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ೨೦೨೧ ಮತ್ತು ೨೦೨೨ರ ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ೨೦೨೦ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರವು ಕೇವಲ ಶೇ. ೩.೪ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ - ಇದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂಧರ್ಭ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಶಾಖದಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ದೂಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.